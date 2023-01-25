На Кубани налоговые доначисления бизнесу увеличились в 2,9 раза

За январь—сентябрь 2022 года в Краснодарском крае размер налоговых доначислений бизнесу вырос в 2,9 раза, или на 5,5 млрд руб. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza.

По результатам всех проверок на Кубани было дополнительно начислено 8,4 млн руб. Количество камеральных проверок снизилось на 6,1%, до 1,6 млн руб. При этом число выездных проверок выросло на 37,9%, до 349.

В Адыгее за девять месяцев провели восемь выездных и 95,1 тыс. камеральных проверок. Всего жителям республики дополнительно начислили почти 254,4 тыс. платежей. В Крыму количество выездных проверок сократилось до 16, камеральных — до 544 тыс., дополнительно было начислено 1,5 млн руб. В Севастополе провели 10 выездных и 152,9 тыс. камеральных проверок. Бизнесменам города доначислили 463,9 тыс. руб.

Всего за первые три квартала 2022 года в результате камеральных и выездных налоговых проверок российскому бизнесу дополнительно начислили 597,8 млрд руб. налоговых платежей и штрафов. Это в 2,2 раза меньше, чем в 2021 году. Больше всего доплаты в бюджет выросли у предприятий Москвы (+94,5 млрд руб.), Подмосковья (+37,4 млрд руб.), Санкт-Петербурга (+22,1 млрд руб.), Татарстана (+17,8 млрд руб.) и Самарской области (+17,2 млрд руб.).

Татьяна Ручкина

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