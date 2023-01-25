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Для бывшего главы Тимер банка запросили восемь лет колонии

Гособвинение запросило для бывшего главы Тимер банка Айрата Камалова восемь лет лишения свободы. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Гособвинитель также просит назначить экс-главе совета директоров учреждения Рамилю Насырову девять лет колонии.

Кроме того, для них запросили штраф по 1 млн руб. Следствие считает, что подсудимые вместе с бывшим главой «Роял Тайм Групп» Рашидом Таймасовым похитили у Тимер банка 935 млн руб. Для этого они заключили договор цессии с Татфондбанком и выкупили долги «Роял Тайм Групп».

Против бывших банкиров возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Вину они не признают.

Ранее господин Таймасов был объявлен в международный розыск по обвинению в растрате.

"Ъ-Казань"

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