Депутаты Кемеровской области определились с налоговыми льготами для резидентов ОЭЗ «Кузбасс»

Парламент Кузбасса внес изменения в областное законодательство, устанавливающие налоговые льготы для новых резидентов ОЭЗ. Для них снижены на 20 лет ставки по налогу на прибыль организаций. В частности, в течение первых пяти лет ставка составит 0%, следующих пяти – 5%, в следующие 10 лет (но не дольше срока существования ОЭЗ) – 13,5%.

Также резиденты будут освобождены на 10 лет от уплаты транспортного налога на грузовые автомобили, автобусы. Этой льготой можно будет воспользоваться с момента регистрации транспорта.

По словам министра экономического развития Кузбасса Константина Пытченко, с учетом планируемых льгот, объем налоговых отчислений резидентов ОЭЗ в областной бюджет в 2023-2032 годах составит 10,6 млрд руб. В 2023 году планируется рассмотреть не менее шести заявок от потенциальных резидентов ОЭЗ, ожидаемый объем инвестиций – около 93 млрд руб.

В ноябре 2023 года Кабмин утвердил создание новой особой экономической зоны «Кузбасс» в Кемеровской области. Площадка промышленно-производственного типа займет территорию Кемерова и Топкинского муниципального округа.

На развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории новой ОЭЗ за счет средств регионального бюджета в рамках одобренного бюджетного инфраструктурного кредита власти намерены направить более 3 млрд руб. до 2025 года. Они будут направлены на строительство инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

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Лолита Белова