Пермский край в рейтинге по уровню безработицы за два года поднялся с 52-го на 30-е место

Сегодня правительство Пермского края приняло два постановления, направленные на снижение напряженности на рынке труда и повышение эффективности службы занятости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что регион два года назад занимал по уровню безработицы 52-е место в стране и одно из последних мест в Приволжском федеральном округе. Сейчас край улучшил свои позиции, поднявшись на 30-е место в общероссийском рейтинге и на 7-е место в рейтинге ПФО.

«Мы понимаем наш потенциал в части развития промышленности»,— подчеркнул Дмитрий Махонин. Правительством были приняты расходные обязательства на реализацию в 2023 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, на условиях софинансирования. Расходные обязательства составят 104,7 млн руб. Средства будут направлены на финансовое возмещение затрат работодателей, прежде всего на выплату заработной платы при организации общественных работ и на организацию временной занятости, в случае если предприятие направило работников в вынужденный простой. Деньги также будут использованы на обучение работников промышленных предприятий, обеспечивающих задачи оборонно-промышленного комплекса.

Наряду с этим было принято постановление о проведении мероприятий по повышению эффективности деятельности службы занятости. Пермский край попал в число 17 регионов страны и получил федеральную поддержку на совершенствование работы служб занятости в размере 270 млн руб. На эти средства будет отремонтировано 42 помещения служб. Изменится и идеология служб занятости. По словам губернатора, приоритетом ведомства станет помощь работодателям в закрытии кадровой потребности, а также людям, которые ищут работу.