Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Катав-Ивановске водителя большегруза осудили за ДТП с двумя погибшими

Катав-Ивановский городской суд огласил приговор по уголовному делу водителя грузовика, устроившего ДТП с пятью легковыми автомобилями, в котором погибли два человека. Он признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Ему назначено 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении, сообщают в прокуратуре региона.

Авария произошла 16 июня 2020 года на трассе М-5 Урал. Установлено, что водитель ООО «Город» за рулем грузового автомобиля Shaanxi, который был загружен 15 т щебня и имел неисправности тормозной системы, на крутом спуске проявил преступную неосторожность, проигнорировал требования дорожных знаков и заблаговременно не снизил скорость. В результате произошел перегрев тормозных механизмов, водитель потерял контроль над грузовиком и перед мостом через реку Сильга врезался в попутно двигавшиеся автомобили: Lada Granta, ВАЗ-2114, Audi Q7, Renault Sandero и Hino. Водитель и пассажир Lada Granta погибли на месте происшествия. Семь участников ДТП получили ранения.

С работодателя водителя ООО «Город» в пользу двух потерпевших взыскано по 700 тыс. руб. каждому.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...