В Катав-Ивановске водителя большегруза осудили за ДТП с двумя погибшими

Катав-Ивановский городской суд огласил приговор по уголовному делу водителя грузовика, устроившего ДТП с пятью легковыми автомобилями, в котором погибли два человека. Он признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Ему назначено 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении, сообщают в прокуратуре региона.

Авария произошла 16 июня 2020 года на трассе М-5 Урал. Установлено, что водитель ООО «Город» за рулем грузового автомобиля Shaanxi, который был загружен 15 т щебня и имел неисправности тормозной системы, на крутом спуске проявил преступную неосторожность, проигнорировал требования дорожных знаков и заблаговременно не снизил скорость. В результате произошел перегрев тормозных механизмов, водитель потерял контроль над грузовиком и перед мостом через реку Сильга врезался в попутно двигавшиеся автомобили: Lada Granta, ВАЗ-2114, Audi Q7, Renault Sandero и Hino. Водитель и пассажир Lada Granta погибли на месте происшествия. Семь участников ДТП получили ранения.

С работодателя водителя ООО «Город» в пользу двух потерпевших взыскано по 700 тыс. руб. каждому.