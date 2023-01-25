ТУАД в Новосибирской области планирует разукрупнять лоты на содержание автодорог

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области сообщило о планах разукрупнения лотов на конкурсах по выбору подрядчиков для содержания автодорог в регионе. Также управление намерено увеличить сроки действия контрактов с двух до трех лет.

«Сейчас в области действует система укрупнения лотов. Она исключает возможность победы в тендерах подрядчиков с небольшим парком техники. При увеличении лимитов на содержание дорог и долгосрочном периоде выполнения работ стоимость контракта снизится в среднем до 500 млн. руб. Это существенно расширит перечень подрядчиков, которые смогут участвовать в торгах, но, в тоже время, исключит вероятность нецелевого использования бюджетных средств недобросовестными подрядчиками и повысит контроль со стороны ТУАД», - сообщили в управлении.

По данным ТУАД, ожидается, что сумма заключаемых до 2026 года контрактов на содержание автодорог в регионе составит 18,7 млрд руб. Наибольший объем средств планируется направить в 2024 и 2025 года – 6 и 6,5 млрд руб. соответственно.

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Анна Егорова