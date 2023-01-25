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Аэропорт Курумоч в 2022 году обслужил 2,9 млн пассажиров

Международный аэропорт Курумоч в 2022 году обслужил 2,9 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По сравнению с 2021 годом пассажиропоток снизился на 3%. Рейсами внутри России воспользовались 2,438 млн человек, что на 2% больше, чем в 2021 году. Самыми популярными направлениями остались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Пассажиропоток в Санкт-Петербург вырос на 26%, в Сочи – на 12%, а в столичные аэропорты – на 6%.

В 2022 году перелеты из Курумоча осуществлялись по 52 направлениям.

Андрей Сазонов

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