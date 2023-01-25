Трех жителей Удмуртии будут судить за сбыт «незамерзайки» с метанолом

В столице Удмуртии перед судом предстанут трое местных жителей, которых обвиняют в незаконном обороте стеклоомывающей незамерзающей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности (ч. 2 ст. 234, п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Так, по данным следствия, мужчины в Ленинском районе организовали незаконное производство, хранение, перевозку и сбыт стеклоомывающей незамерзающей жидкости с использованием в качестве основного компонента метанола.

В рамках расследования допрошены причастные лица и свидетели, а также проведены очные ставки, судебные экспертизы и обыски. Один из обвиняемых свою вину в совершении преступлений.

Уголовное дело направлено прокурору для передачи в суд. Трем мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.