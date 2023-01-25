Суд рассмотрит дело о ДТП, в котором погиб водитель микроавтобуса и пострадали 4 пассажира под Новосибирском

Новосибирская прокуратура направила на рассмотрение суда уголовное дело об автоаварии, в которой погиб один человек и четыре получили травмы. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Авария произошла 8 августа 2022 года на трассе Новосибирск-Ордынское. По версии следствия, водитель грузовика Howo, не убедившись в безопасности маневра, выезжал задним ходом с второстепенной дороги на трассу. Многотонная машина столкнулась с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter с десятью пассажирами в салоне. В ДТП погибли водитель микроавтобуса, четырем его пассажирам причинен тяжкий вред здоровью.

Следственные органы возбудили уголовное дело. 41-летнему водителю грузовика они предъявили обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью людям). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Илья Николаев