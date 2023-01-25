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Бастрыкин поручил проверить жалобу ярославской матери на отсутствие школьного автобуса

Следственное управление СК по Ярославской области начало процессуальную проверку после обращения многодетной матери к главе СК Александру Бастрыкину из-за отсутствия у ее детей возможности пользоваться школьным автобусом. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным центра, жительница Ярославской области сообщила господину Бастрыкину, что по решению суда в маршрут школьного автобуса должна быть включена деревня Болшево под Переславлем-Залесским, где она проживает с детьми. Однако уполномоченные органы не исполняют решение суда. В то время как мать с детьми не могут самостоятельно добираться до школы, расположенной в 1,5 км от них, обращения в различные инстанции результатов не приносят.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил процессуальную проверку на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Анатолию Щурову представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также принимаемых мерах к восстановлению прав несовершеннолетних»,— говорится в сообщении ведомства.

Алла Чижова

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