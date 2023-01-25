В Белоруссии приняли законопроект о Всебелорусском собрании

Палата представителей (нижняя палата) Национального собрания Белоруссии приняла во втором, окончательном, чтении проект закона «О Всебелорусском народном собрании» (ВНС). Оно станет высшим представительным органом народовластия в стране. В первом чтении проект приняли в конце декабря. Теперь его должны одобрить верхняя палата парламента и подписать президент.

Члены ВНС получат возможность утверждать основные направления внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию национальной безопасности. Также они могут предлагать изменения в конституцию и вводить чрезвычайное положение «в случае бездействия президента». Право назначать и увольнять председателей и судей Конституционного и Верховного судов, которое забрали у президента, тоже передано ВНС. Все его решения являются обязательными.

27 февраля 2022 года прошло голосование по внесению изменений в Конституцию Белоруссии. По официальным данным, большинство граждан поддержало принятие новой редакции Конституции, которая и предполагала передачу части полномочий президента ВНС.

Подробности — в публикации «Ъ» «Вся власть — Всебелорусскому собранию».