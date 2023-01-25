Экс-командиру ДПС по Староминскому району увеличили срок заключения за взятки до четырех лет

Краснодарский краевой суд увеличил бывшему командиру ОДПС ОГИБДД ОМВД по Староминскому району Вячеславу Кимлачу срок лишения свободы на год, до четырех лет. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Кроме того, суд назначил ему дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. руб. Апелляционная жалоба адвоката была оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

С апреля 2019 года по октябрь 2020 командир ДПС систематически получал взятки от своих подчиненных за общее покровительство и попустительство по службе. В итоге полицейский получил более 1 млн руб.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 290 УК РФ. Ему назначали 3 года лишения свободы в колонии общего режима.

Татьяна Ручкина

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