Зарубежные СМИ: Почему Google рискует потерять свой рекламный бизнес?

Минюст США и восемь штатов призывают лишить Google всех маркетинговых инструментов и площадок. Они обвиняют айти-гиганта в том, что компания много лет пользовалась доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы. Это уже второй антимонопольный иск американских властей к Google. Первый касался поведения корпорации на рынке поисковых систем. Минюст обратился в суд еще в 2020-м. Дело до сих пор не закрыто и будет рассматриваться в сентябре. Как новое судебное разбирательство против Google повлияет на индустрию? И чем может закончиться спор? Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton, Reuters Фото: Shannon Stapleton, Reuters

Google годами использовал свое доминирующее положение в индустрии. Теперь единственный выход из ситуации — просто свернуть весь рекламный бизнес айти-гиганта. Так, по крайней мере, считают авторы судебного иска, сообщает The Wall Street Journal. Нейтрализовав конкурентов и заставив издателей использовать свои продукты, компания диктовала рынку правила игры, добавляет издание. И обвинения прозвучали в крайне неудобный для корпорации момент. Сейчас Google сокращает рабочие места из-за спада финансовых показателей. А рекламная сеть принесла компании почти $8 млрд в третьем квартале 2022 года, что почти равно всей выручке от YouTube, добавляет газета.

И теперь айти-гигант может оказаться в ситуации, когда у него останется только один вариант — продать большую часть маркетинговых продуктов, пишет The Washington Post. Речь идет об инструментах, которые позволяют покупать и размещать рекламу в Google Search, YouTube и миллионах других веб-сайтов. Это первый антимонопольный скандал против Google при администрации президента США Джо Байдена. Ранее американский лидер обещал бороться с доминированием в айти-отрасли и ограничить власть Силиконовой долины. И эти действия вполне вписываются в концепцию, уточняет газета.

Но такой шаг может иметь серьезные последствия для всей индустрии рекламных технологий, отмечает Financial Times. Призывая к отчуждению рекламных активов Google, Минюст США зашел дальше, чем ожидали некоторые эксперты по антимонопольному законодательству. 24 января акции материнской компании Google — Alphabet — уже упали примерно на 2% на торгах. И даже частичная продажа рекламного бизнеса айти-гиганта окажет огромный эффект на индустрию, которая и так сталкивается с вызовами. Высок риск, что качество предложения на рынке упадет, а вместе с ним и спрос. Впрочем, по индустрии ударит и длительное судебное разбирательство, отмечает газета.

Тем временем сам Google уже ответил на обвинения. Технологический гигант не планирует продавать часть своего бизнеса или выходить из него, пишет The Wall Street Journal. В заявлении корпорации говорится, что иск — это «попытка выбрать победителей и проигравших в высококонкурентном секторе рекламных технологий».

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