В Сочи представили концепцию развития территории села Волковка

Жителям сочинского села Волковка представили концепцию развития территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

За последние 10 лет население села увеличилось на 1 тыс. человек и превысило 3 тыс. Согласно генплану, в селе планируется построить детский сад на 120 мест, поликлинику на 100 посещений в смену и две многофункциональные спортплощадки.

«Нам важно развивать город равномерно, поэтому особое внимание отдаленным селам и аулам, чтобы у наших жителей были в шаговой доступности школы, детские сады и больницы»,— отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

На встрече с активистами ТОС сельского округа он обсудил вопросы реализации паспортов ТОС. Уже выполнены 19 пунктов, в частности, расширили сеть уличного освещения. Также за последние три года были отремонтированы улицы Волковская, Передовиков и Надежная. В новом генплане предполагается реконструкция улицы Космической, а также строительство новых дорог, связывающих села Волковку, Барановку и Верхнее Учдере.

Татьяна Ручкина

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