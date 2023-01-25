Кассация признала незаконным отказ в проведении демонстрации «За мир!» в Челябинске

Седьмой кассационный суд признал незаконными действия администрации города, которая отказала в согласовании первомайской демонстрации «За мир!» в 2022 году. Об этом в своем telegram-канале сообщил организатор мероприятия, председатель реготделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле администрация Челябинска отказала в проведении шествия «За мир» 1 мая, сославшись на неблагополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку и угрозу распространения коронавируса. Советский районный суд Челябинска признал отказ администрации города законным. Челябинский областной суд признал действия администрации города незаконными. Судебный акт мэрия обжаловала в кассации.