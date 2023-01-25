На Год цифровизации в Татарстане потратили порядка 11 млрд рублей

Общий объем потраченных на мероприятия в Год цифровизации в Татарстане средств составил порядка 11 млрд руб. Об этом в интервью «Бизнес Onlinе» заявил глава Минцифры региона Айрат Хайруллин.

По его словам, большую часть денег направили на строительство новой IT-парка имени Рамеева, остальные же средства распределили на проекты в других отраслях. В частности, на решение цифровизации министерств и ведомств, на проекты в сфере медицины, образования, экологии лесного и сельского хозяйства потратили 3,5 млрд руб.

"Ъ-Казань"