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На Год цифровизации в Татарстане потратили порядка 11 млрд рублей

Общий объем потраченных на мероприятия в Год цифровизации в Татарстане средств составил порядка 11 млрд руб. Об этом в интервью «Бизнес Onlinе» заявил глава Минцифры региона Айрат Хайруллин.

По его словам, большую часть денег направили на строительство новой IT-парка имени Рамеева, остальные же средства распределили на проекты в других отраслях. В частности, на решение цифровизации министерств и ведомств, на проекты в сфере медицины, образования, экологии лесного и сельского хозяйства потратили 3,5 млрд руб.

"Ъ-Казань"

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