В Госсовет не поступили новые поправки в конституции Татарстана

В Госсовет Татарстана пока не внесли новый пакет поправок в конституцию региона. Об этом «Ъ-Казань» сообщил глава парламентского комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. «Документа на руках у меня нет»,— сказал он, не став уточнять, поступит ли законопроект до сессии Госсовета 26 января.

Ранее спикер Госсовета Фарид Мухаметшин сообщал, что новый пакет изменений в конституцию республики могут внести на рассмотрение парламента в конце января этого года. Однако президиум в повестку заседания этот вопрос не включил.

В конце декабря 2022 года депутаты уже редактировали Конституцию. Согласно принятому закону, должность президента республики будет переименована в главу. Кроме того, появится дополнительное название высшего должностного лица региона — раис Республики Татарстан. Однако действующий руководитель Татарстана Рустам Минниханов продолжит называться президентом до окончания срока своих полномочий в 2025 году.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"