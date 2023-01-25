Бывшего саратовского депутата признали виновным в подделке документов на хранение оружия

Мировой суд в Саратове признал бывшего депутата Саратовской областной думы от «Единой России» предпринимателя Сергея Курихина виновным в подделке документов (ч. 5 ст. 327 УК РФ) и оштрафовал его на 40 тыс. руб.

Согласно судебному решению, он предоставил в правоохранительные органы подложный акт осмотра места хранения оружия и боеприпасов, что позволило ему продлить разрешение на хранение оружия. В действительности, как признал суд, сейф в доме экс-депутата никто не осматривал.

Сергей Курихин не признавал вину и утверждал, что дело в отношении него сфальсифицировано.

Сергей Курихин был лишен депутатских полномочий в 2021 году на основании того, что предоставил заведомо неверные сведения об имуществе в законодательное собрание. Проверка прокуратуры области показала, что он не указал в декларации за 2020 год информацию о наличии у него в пользовании жилого дома.

Подробнее о деле — в материале «Ъ».

Сергей Петунин, Саратов