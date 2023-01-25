Осужденный экс-руководитель управления капстроительства края будет долечиваться в учреждении ФСИН

Бывшего начальника управления капстроительства Пермского края Дмитрия Левинского, который вчера был осужден к трем годам и одному месяцу колонии общего режима, переведут в медсанчасть ГУФСИН по Пермскому краю. Об этом сообщает 59.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сейчас господин Левинский проходит лечение в стационаре краевой клинической больницы. По данным ресурса, после выздоровления осужденный окажется в следственном изоляторе, а затем он будет этапирован к месту отбывания наказания.

Сейчас господин Левинский является подсудимым еще по двум уголовным делам: мошенничеству в особо крупном размере и взяточничеству. Оба рассматриваются в Ленинском райсуде.