ГАЗ подал очередной иск о регистрации символики лимузина «Чайка»

ОАО «ГАЗ», входящее в группу ГАЗ Олега Дерипаски, вновь оспаривает отказ Роспатента в регистрации изображения «крылья чайки» — эмблемы советского лимузина ГАЗ-13, следует из арбитражной картотеки.

Судебный спор начался в 2022 году вокруг логотипа пермского автодилера Verra Group: эксперты Роспатента нашли его схожим до степени смешения с символикой автомобиля «Чайка». Горьковский автозавод намерен выпускать игрушки и сувенирную продукцию и в 2021 году подал заявление на регистрацию изображения как владелец товарного знака «Чайка».

Однако пермская компания зарегистрировала свой логотип в 2019 году, и Роспатент отказал ГАЗу. Представители Verra Group доказали, что изображение содержит название компании и не ассоциируется с автомобилем «Чайка», который перестали выпускать за 40 лет до подачи заявки на товарный знак. Оспорить решение Роспатента в суде по интеллектуальным правам автозаводу не удалось из-за пропущенных исковых сроков.

Тем не менее, ГАЗ намерен дальше добиваться оформления регистрации логотипа. «Предприятию принадлежат исключительные права и на сам бренд, и на произведение промышленного дизайна - стилизованное изображение “крылья чайки”», — сообщили «Ъ-Приволжье» в группе ГАЗ. Очередное судеюное разбирательство начнется в феврале.

Владимир Зубарев