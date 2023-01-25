На строительство поликлиники в Уфе выделят до 267 млн рублей

Республиканское управление капитального строительства ищет подрядчика для строительства трехэтажной поликлиники на 320 посещений в селе Нагаево в Уфе площадью около 5 тыс. кв. м, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 267,1 млн руб. Итоги аукциона подведут 3 февраля. Работы профинансирует Фонд социальных целевых программ.

Согласно техзаданию, поликлиника будет состоять из детского и взрослого отделений, женской консультации, физиотерапевтического отделения, клиникодиагностической лаборатории, отделения функциональной диагностики и административно-хозяйственного помещения. Завершить строительство планируется до 15 декабря текущего года.

Венера Хисамова

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