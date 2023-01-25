Движение на Васильевском острове в ближайшие дни ограничат съемки сериала «Цербер»

Рядом со стрелкой Васильевского острова в ближайшие дни ограничат движение автомобилей в связи со съемками сериала «Цербер». Об изменениях водителей предупредили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга 25 января.

Уже в пятницу, 27 января на Тифлисском переулке будет действовать запрет на остановку и на ближайших улицах, включая Биржевой проезд на участке от дома №6 до Менделеевской линии. В понедельник, 30 января движение здесь будет перекрыто полностью.

Сериал «Цербер» — детектив о серии жестоких убийств в Петербурге в 1826 году. Жертвами оказались те, кто писал доносы на декабристов.

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