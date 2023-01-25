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обновлено 10:23

Жителя Удмуртии осудили за хранение и незаконное изготовление оружия

В столице Удмуртии вступил в силу приговор суда в отношении местного жителя, которого признали виновным в незаконном изготовлении оружия, а также в приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 1 ст. 223 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Установлено, что мужчина незаконно приобрел и хранил огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатое вещество. В ходе оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъяли пистолет системы Макарова, патроны к нему и бездымный порох массой более 200 гр.

Свою вину ижевчанин признал. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Также осужденному назначили штраф.

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