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В Ярославле полиция пресекла незаконную торговлю красной икрой

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям выдало предостережение женщине, которая продавала икру красной рыбы без ветеринарных документов в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Торговлю пресекли сотрудники полиции. Они установили, что 27 декабря 2022 года женщина на Волгоградской, 39, продавала икру красной рыбы в месте, не предназначенном для торговли. Ветеринарных сопроводительных документов нее не было. Этими действиями гражданка нарушила порядок организации и размещения объектов уличной торговли и один из пунктов «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов».

Алла Чижова

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