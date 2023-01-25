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Глава СКР взял на контроль расследование дела о нападении на сотрудника ГИБДД в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления Башкирии Игорю Пашнину взять на контроль расследование нападения на сотрудников полиции в селе Чекмагуш.

В социальных сетях и средствах массовой информации 23 января было опубликовано видео, на котором двое мужчин применили физическую силу в отношении сотрудников ГИБДД после того, как им был выписан штраф за парковку в неположенном месте. Следственным управлением Башкирии возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ и ст. 319 УК РФ).

После выяснения обстоятельств произошедшего ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Карина Мамаева

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