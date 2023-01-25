Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сергей Курихин признан виновным в использовании поддельного документа на оружие

Сегодня утром суд вынес решение по делу в отношении экс-депутата Саратовской облдумы Сергея Курихина.

Мировой судья участка №4 Кировского района признал его виновным в использовании заведомо поддельного документа на оружие (ч. 5 ст. 327 УК РФ). Господин Курихин приговорен к штрафу в размере 40 тыс. руб.

Суд признал, что он представил поддельный акт осмотра обеспечения условий хранения оружия и боеприпасов, и ему продлили разрешение на них. Сергей Курихин вину в инкриминируемом ему деянии не признал.

Марина Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...