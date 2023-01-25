Сергей Курихин признан виновным в использовании поддельного документа на оружие

Сегодня утром суд вынес решение по делу в отношении экс-депутата Саратовской облдумы Сергея Курихина.

Мировой судья участка №4 Кировского района признал его виновным в использовании заведомо поддельного документа на оружие (ч. 5 ст. 327 УК РФ). Господин Курихин приговорен к штрафу в размере 40 тыс. руб.

Суд признал, что он представил поддельный акт осмотра обеспечения условий хранения оружия и боеприпасов, и ему продлили разрешение на них. Сергей Курихин вину в инкриминируемом ему деянии не признал.

Марина Ковалева