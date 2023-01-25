В Самаре пять человек обвиняются в мошенничестве с инсценировкой ДТП

Октябрьский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело о мошенничестве, организованной группой с причинением ущерба в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его фигурантами стали пять человек, которые, по версии следствия, в составе ОПГ инсценировали ДТП для незаконного заработка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как установили правоохранители, в мае 2021 года на пешеходном переходе обвиняемые метнули в кузов автомобиля VOLVO XC 60 заранее приготовленный кусок мыла. Он ударился о машину, и таким способом предполагаемые злоумышленники сымитировали столкновение с препятствием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Водитель не отреагировал на ситуацию, но один из обвиняемых догнал ему и заявил о том, что стал свидетелем наезда иномарки на пешехода. Затем якобы сбитый пешеход показал наручные часы, которые, по его словам, повредились из-за аварии.

Стоимость ремонта он оценил в четыре млн руб. В итоге обвиняемые получили от потерпевшего деньгами сумму, эквивалентную почти четырем млн руб. В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу.

Георгий Портнов