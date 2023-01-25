Жителя Белореченского района задержали за ложное сообщение о минировании здания полиции

Житель Белореченского района был задержан за ложное сообщение о минировании здания полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

33-летний ранее судимый мужчина позвонил на номер единой системы вызова экстренных оперативных служб (112) и сообщил оператору о якобы минировании районного отдела полиции. При проверке сведения не подтвердились.

Из-за этого на мужчину было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ. Теперь его с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. На период предварительного следствия он находился под подпиской о невыезде.

Татьяна Ручкина

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