«Азбука вкусов» закроет две точки в центре Петербурга по плановой оптимизации

Сеть премиальных магазинов «Азбука вкуса» сокращает присутствие в Санкт-Петербурге. Компания прекратит работу точки мини-формата AB Daily на Загородном проспекте, 18, и с 5 февраля закроет на ул. Марата, 1/71, пишет «Деловой Петербург».

Закрытие точек в центре города в компании объяснили плановой оптимизацией бизнес-процессов, а также перераспределением командных и технических ресурсов. На такое решение, в том числе, повлияло уменьшение туристического потока.

«Формат мини-маркетов сворачивать не планируем, остальные 12 магазинов разных форматов продолжат работу в Санкт-Петербурге»,— подчеркнули в пресс-службе.

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