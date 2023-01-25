Губернатор Прикамья озвучил задачи нового министра строительства

Сегодня на заседании правительства Пермского края губернатор Дмитрий Махонин представил нового министра строительства Артема Габдрахманова. Он подчеркнул, что господин Габдрахманов является не новым человеком в правительстве, и напомнил, что ранее чиновник возглавлял архитектурное направление, непосредственно участвовал в принятии нового генплана Перми, занимался реализацией госполитики в сфере градостроительства и архитектуры, взаимодействовал с экспертным сообществом и застройщиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Дмитрий Махонин также обозначил задачи, которые стоят перед новым министром. Основными направлениями работы он назвал увеличение объемов жилищного строительства либо поддержание существующих темпов, окончание решения проблемы обманутых дольщиков, вопросы расселения людей из ветхого и аварийного жилья. «Здесь набраны неплохие темпы, и надо эти темпы поддерживать»,— отметил губернатор. Артему Габдрахманову предстоит также заниматься адресной инвестиционной программой. «Здесь важны не цифры освоения денежных средств, здесь важна реализация в виде оконченных или построенных объектов в социальной сфере. Тоже у нас амбициозные задачи в этом направлении. Поэтому я желаю вам успехов и прошу коллег всячески поддерживать работу Артема Раисовича и его команды, которую, я думаю, он в ближайшее время будет формировать»,— подчеркнул губернатор.

Напомним, новый министр строительства Пермского края Артем Габдрахманов приступил к работе с 23 января 2023 года. Он избавился от приставки и.о. и является полноценным главой минстроя. На этом посту он сменил Андрея Колмогорова, ушедшего в отставку 20 января этого года.

Артем Габдрахманов до конца 2021 года руководил ГКУ «Институт регионального и городского планирования», пока в результате конкурсного отбора его не выбрали главным архитектором Пермского края. Господин Габдрахманов также занимал должность замминистра регионального минимущества.