РБК: сеть спортивных магазинов Decathlon продаст свои магазины в России

Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon продает свои российские активы, сообщает РБК.

«Decathlon рассчитывает продать весь бизнес целиком, сообщили три собеседника. По словам еще одного источника, ретейлер готов отдельно продать принадлежащую ему недвижимость»,— пишет издание.

Два магазина европейской сети расположены в Краснодаре — в ТРК «OZ» и ТРЦ «Красная Площадь», а также на Тургеневском шоссе в Адыгее. Еще два магазина находятся в Сочи — в Красной Поляне и Роза Хуторе. В настоящий момент магазины закрыты. Всего в России насчитывалось 57 магазинов Decathlon.

В марте ретейлер заявил о приостановке своей деятельности в России. Решение принято из-за продолжающейся спецоперации на Украине.

Сеть «Декатлон» основана во Франции в 1976 году. Компании принадлежит около 40 торговых марок и более чем 1000 магазинов. Сетью владеет компания Mulliez Family Association, которой также принадлежат «Ашан» и «Леруа Мерлен».

Наталья Решетняк

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