В Лоо к 2027 году построят отель стоимостью 1 млрд рублей

Строительство гостиничного комплекса на 1289 номеров в Лоо планируется завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба администрации Сочи. Объем инвестиций в проект составит 1 млрд руб.

По данным администрации, строительство разделится на два этапа. Первая очередь на 450 номеров будет сдана уже в текущем году. Второй этап - это еще 839 номеров, завершат в 2027 году. Комплекс обеспечит городу 297 новый рабочих мест.

Также инвестор благоустроит территорию по ул. Енисейской. Будут проложены тротуары, заменены остановочные павильоны, построены сети ливневой канализации и уложен асфальт, а также установлена детская площадка. Также планируются работы по берегоукреплению.

Анастасия Назарова