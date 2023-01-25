Мэрия Перми выставила на торги 32 места под вендинговые аппараты и фуд-траки

Департамент имущественных отношений объявил аукцион на размещение в районах Перми вендинговых аппаратов по продаже воды, киосков и фуд-траков. Согласно аукционной документации, всего мэрия разыграет на торгах право аренды по 32 площадкам. Участки от 3,4 до 18 кв. м располагаются в Ленинском, Мотовилихинском, Свердловском и других районах. Начальная плата по лотам и стоимость их размещения на год варьируется в зависимости от площади, места размещения НТО и составляет от 1 тыс. до 59 тыс. руб. Размещать нестационарные торговые объекты победители аукционов смогут в течение пяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Установить два фуд-трака администрация предлагает на ул. Петропавловской и Ленина, три киоска с хлебобулочными изделиями, горячими и прохладительными напитками — на ул. Гашкова, 20, ул. Вильямса, 20/1, и на ул. Уинской, 34. Остальные 27 мест в районах города предназначены для установки вендинговых аппаратов по продаже воды. Торги по всем лотам состоятся 21 февраля.