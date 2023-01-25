После ДТП с четырьмя пострадавшими в Казани возбудили уголовное дело

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по факту аварии с четырьмя пострадавшими в Казани. Об этом говорится в сообщении ведомства.

ДТП произошло накануне вечером на улице Ломжинская. Следствие считает, что женщина с тремя детьми 2016, 2018 и 2020 годов рождения переходила дорогу по пешеходному переходу, и в этот момент их сбила отечественная легковая машина ВАЗ-2106 с 28-летним мужчиной за рулем.

Все четверо получили травму. Их госпитализировали в больницу. Дело открыто по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

"Ъ-Казань"