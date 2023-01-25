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В Ярославской области эпидемия ОРВИ и гриппа пошла на спад

В Ярославской области снижается уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Данные о ходе эпидемии приводит ярославское управление Роспотребнадзора.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

На третьей неделе 2023 года (с 16 по 23 января) эпидемический порог по заболеваемости респираторными инфекциями превышен по совокупному населению на 12,98%. На второй неделе (с 8 по 15 января) превышение порога составляло 13,52%, а на первой (с 1 по 7 января) – 52,3%.

Вирус гриппа H1N1 (свиной грипп) выявлен на третьей неделе января у 17 человек. На второй неделе этот показатель составлял 25 человек, на первой — 149 человек.

Эпидемический порог остается превышен, в Роспотребнадзоре призывают ярославцев соблюдать меры безопасности.

Антон Голицын

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