Арт-объект «Счастье не за горами» оставят в границах пешеходной зоны

Краевые власти прокомментировали ситуацию с переносом арт-объекта «Счастье не за горами» — когда подрядчик вместо того, чтобы переместить столб наружного освещения, стал демонтировать буквы.

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Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора, краевой минтранс, занимавшийся ремонтом причалов у здания речного вокзала, по поручению губернатора детально проработал вопрос с возможным перемещением столба освещения, находящегося за арт-объектом. По заключению специалистов, перенос столба нарушит требования по освещению причальной стенки. Сейчас совместно с администрацией Перми было принято решение перенести на несколько метров саму надпись.

«Таким образом, было найден компромиссный выход из ситуации: само “Счастье” осталось в границах пешеходной части за речным вокзалом, а пермяки и туристы могут, как и прежде, делать красивые фото с видом на Каму»,— пояснили в пресс-службе.

Арт-объект «Счастье не за горами» был создан художником Борисом Матросовым для подмосковного фестиваля ландшафтных объектов «АртПоле». На пермской набережной арт-объект был установлен в 2009 году в рамках паблик-арт-программы «Музей в городе», которую проводил музей PERMM во время «культурной революции» времен бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова.