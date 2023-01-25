Попавший под частичную мобилизацию отец двоих детей из Удмуртии получил отсрочку после вмешательства омбудсмена

В Удмуртии количество сообщений о спорных вопросах при частичной мобилизации оказалось в разы меньше, чем в других регионах России. В ряде случаев жители, которым пришла повестка, получили отсрочку после рассмотрения их ситуации в частном порядке. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в республике Виктор Кушко, пишет Izhlife.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Так, к господину Кушко обратился получивший повестку житель Можги. Мужчина рассказал, что его супруга является инвалидом по психическому заболеванию и в настоящее время находится в специализированной больнице, а он фактически в одиночку воспитывает двух детей. Омбудсмен подчеркнул, что в сложившейся ситуации «времени на раздумье не оставалось».

По словам Виктора Кушко, в ходе приема было направлено обращение в органы опеки и попечительства района, после чего прокуратуру уведомили о возможном нарушении порядка частичной мобилизации. «Это принесло результат. Дети не остались без отца. Решением мобилизационной комиссии заявителю была предоставлена отсрочка»,— рассказал омбудсмен.

Еще одно обращение поступило от супруги мобилизованного из числа офицеров запаса и работников оборонно-промышленного комплекса. Жителя Удмуртии мобилизовали, а через пять дней предприятие получило «бронь». Военный комиссариат отменил решение призывной комиссии и направил командиру части ходатайство об увольнении с военной службы. Однако в настоящее время мужчина продолжает ожидать решение в Вольске.

Виктор Кушко отметил, что в Удмуртии оказалось меньше спорных вопросов по частичной мобилизации, чем в других субъектах. «Это говорит о том подходе, который есть и у руководства республики, и военного комиссариата. В аппарат уполномоченного поступило несколько обращений от призванных по частичной мобилизации. Все случаи индивидуальны. Люди в результате получили отсрочки»,— рассказал уполномоченный по правам человека в республике.