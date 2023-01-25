Девелопер из Краснодара построит в Тихорецке жилой комплекс на 497 квартир

Группа компаний «Точно» (экс-«ЮгСтройИмпериал») планирует реализовать в Тихорецке жилой проект «Высочество» на 497 квартир, сообщили в строительной компании. На сегодняшний день застройщик получил проектное финансирование Сбера на строительство ЖК, объем средств не раскрывается.

Согласно проекту, комплекс комфорт-класса будет построен в центре города (на улице Калинина). ЖК будет состоять из двух домов разноэтажной застройки — 8, 9, 12 и 14 этажей. Первый литер на 312 квартир со спортзалом и детским досуговым центром планируют сдать до конца 2024 года. На территории комплекса также разместятся: коммерческая галерея, детская площадка, зоны отдыха и барбекю.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ГК Точно» зарегистрировано в 2020 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Бенефициаром является Николай Амосов. Выручка компании в 2021 году составила 173,2 млн руб., чистая прибыль — 71,6 млн руб.

Ранее стало известно, что ГК «Точно» планирует возвести в Краснодаре новый микрорайон на 10 тыс. жителей. Жилой массив должен появиться в границах улиц Старокубанской, Сормовской и Лизы Чайкиной. В прошлом на этой территории стояли старые корпуса бывшего завода «Краснодарсельмаш».

Наталья Решетняк

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