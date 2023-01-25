Особняк Слепцова на Большой Конюшенной в Петербурге продают за 1,2 млрд рублей

Владелец особняка Слепцова на Большой Конюшенной, 9 в центре Санкт-Петербурга решил выставить его на продажу за 1,2 млрд руб. спустя год после покупки. Площадь памятника архитектуры регионального значения составляет 2588 кв. м., пишет «Деловой Петербург».

В этом доме в прошлом проживал инженер Николай Путилов, а в советское время здесь располагалась школа и различные организации. В настоящее время особняк позиционируется как креативное пространство, внутри работают гостиница, салон красоты, магазины и рестораны.

Нынешним владельцем с 2022 года является ООО «Ошер», которое выполнило ремонт фасада особняка. Его единственным учредителем выступает Полина Кравец (ранее Аистова), которой, в том числе, принадлежат 10% в ООО «Водные ресурсы» (один из учредителей банк «Санкт-Петербург»). Эксперты предполагают, что здание можно использовать как премиальный флагманский бутик.

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