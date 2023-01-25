Пропускную способность омского аэропорта увеличат за счет модульной пристройки

Из-за затянувшегося строительства аэропорта Омск-Федоровка потребность города в повышении пропускной способности действующего авиаузла решено увеличить за счет строительства временного корпуса. Об этом сообщил журналистам в среду губернатор Омской области Александр Бурков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ

«Потребность в строительстве нового аэропорта есть. И она подтверждается тем, что мы вынуждены в этом году начать строить дополнительный быстровозводимый модульный корпус здания аэровокзала. Там будет пять входов-выходов. Чтобы комфорт пассажиров был повышен и обслуживание прилетающих бортов ускорено», – сказал он. В 2022 году аэропорт Омска обслужил около 1,6 млн пассажиров (+5,3% к 2021 году). Как уточнили в правительстве региона, новый вспомогательный модуль расширит стерильную зону ожидания выхода на посадку на внутренних воздушных линиях. Площадь сооружения составит около 3 тыс. кв. м. В результате терминал В сможет обслуживать ежедневно до четырех дополнительных региональных рейсов в пиковые часы. Инвестиции аэропорта в модульную пристройку составят 320 млн руб. Реализовать проект планируется в этом году.

Губернатор также уточнил, что проектные затраты на строительство взлетно-посадочной полосы и навигационного оборудования аэропорта Омск-Федоровка не изменились – из федерального бюджета на эти цели планируется направить 18 млрд руб. Финансирование строительства подъездных дорог, инженерных сетей и другой инфраструктуры возьмет на себя региональный бюджет, остальные средства вложит частный инвестор. Об интересе к строительству Омск-Федоровки ранее заявляли холдинги «Новапорт» и «Аэропорты регионов».

Строительство Омск-Федоровки ведется с 1982 года, оно несколько раз останавливалось и возобновлялось. Сейчас аэропорт представляет собой комплекс незавершенных строительством зданий и сооружений, расположенных в 27 км от Омска.

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Дарья Решетникова