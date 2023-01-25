Жителя Иркутска за взрыв лифта в жилом доме осудили на 10 лет колонии

В Иркутске на основании вердикта присяжных осужден мужчина, незаконно изготовивший и хранивший взрывчатое вещество, сообщает региональный СУ СКР. По версии следствия, в 2021 году 52-летний житель Иркутска собрал и установил взрывное устройство в лифте своего многоквартирного дома. Позже оно сдетонировало, из-за чего пострадал один человек.

За умышленное повреждение имущества, совершенное путем взрыва (ч. 2 ст. 167 УК РФ), незаконное хранение (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), а также изготовление взрывчатых веществ (ч.1 ст. 223.1 УК РФ) суд назначил мужчине 10 лет колонии общего режима и штраф в размере 220 тыс. руб.

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Лолита Белова