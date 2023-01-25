«Адмирал Горшков» в Атлантике отработал электронный пуск ракеты «Циркон» по цели на удалении 900 км

Фрегат «Адмирал Горшков» отработал в Атлантике организацию нанесения ракетного удара ракетой «Циркон», сообщили в Минобороны РФ. Морская цель находилась на удалении более 900 км. В ведомстве пояснили, что пуск был электронным.

«В соответствии с учебной обстановкой фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" отработал организацию нанесения ракетного удара гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров»,— сказано в сообщении Минобороны.

Маневры прошли в западной части Атлантического океана, добавили в Минобороны. Там дополнили, что электронный пуск и работа боевого расчета корабля подтвердили заложенные в комплекс характеристики.

«Циркон» — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Ее приняли на вооружение 4 января этого года, ею планируют заменить тяжелую противокорабельную ракету П-700 «Гранит». Вооружение разработали в НПО машиностроения.

Олеся Павленко