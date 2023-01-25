Челябинскую пивоварню «Крист» продали за 12,2 млн рублей

В Челябинске признанную банкротом частную пивоварню «Крист» продали на торгах за 12,2 млн руб. Покупателем выступило ООО «Центральное агентство залогового имущества» («ЦАЗИ») из Санкт-Петербурга. Информация об этом опубликована на «Федресурсе».

Начальная цена лота составляла 12,15 млн руб. В него входил пивоваренный цех и склад общей площадью более 500 кв. м, расположенные на улице Гагарина, а также земельный участок 1,3 тыс. кв. м. Пивоварню пытались продать в рамках дела о банкротстве с лета прошлого года, однако торги не состоялись. Тогда начальная цена объекта составляла 13,5 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Арбитражный суд Челябинской области ввел процедуру наблюдения в ООО «Частная семейная пивоварня "Крист"» в августе 2021 года по заявлению «Восточного экспресс банка» из-за долга в 12,18 млн руб. В апреле суд открыл в отношении должника конкурсное производство. Пивоварня «Крист» работала в Челябинске с середины 90-х годов прошлого века. У собственников — семьи Кристелли — был закрытый пивной клуб в Ленинском районе и точки в торговых комплексах. Последние закрылись в 2021 году, о прекращении работы клуба стало известно весной прошлого года.