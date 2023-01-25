На торги снова выставили санаторий-профилакторий «Треста №14»

Имущественный комплекс санатория-профилактория «Треста №14» под названием «Сосновый бор» снова выставили на аукцион. Ранее конкурсный управляющий «Треста №14» Олег Касьянов уже дважды выставлял «Сосновый бор» на торги, но тогда объектом никто не заинтересовался. Согласно информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, в этот раз начальная цена объекта составила 155,7 млн руб.— столько же, как и на прошлых торгах. Аукцион назначен на 27 февраля.

Имущественный комплекс «Соснового бора» включает в себя земельный участок площадью 9,56 га, состоящий из двух обособленных участков, а также здания спальных корпусов, клуба-столовой, прачечной, сараи, беседку и другие служебные постройки. Кроме того, в лот входит мебель и оргтехника, находящаяся в санатории-профилактории.

Нынешний аукцион по продаже имущества санатория-профилактория — уже третий. Впервые лот выставлялся на торги минувшей осенью за 173 млн руб., а во второй раз зимой, за 155,7 млн руб. Тогда желающих приобрести этот актив не нашлось.

В январе 2021 года Арбитражный суд Пермского края открыл в отношении ПАО «Трест №14» конкурсное производство из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб. Еще 418,7 млн руб. «Трест №14» задолжал одному из банков по договору кредитной линии. Сейчас в суде конкурсный управляющий Олег Касьянов оспаривает сделки, совершенные предприятием за три года до начала дела о банкротстве.