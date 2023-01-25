В 2022 году приставы края взыскали в пользу бюджета более 1,7 млрд рублей

В 2022 году главным управлением федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю перечислено в бюджет 1,7 млрд руб. задолженности по налогам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего с начала 2022 года на исполнении в ГУФССП России по Пермскому краю находилось более 286 тыс. исполнительных документов о взыскании долгов с недобросовестных налогоплательщиков, что на 9% больше, чем в 2021 году. Окончено и прекращено в минувшем году более 117 тыс. исполнительных производств.

В 2022 году судебными приставами Прикамья произведено 3255 арестов имущества пермяков, имеющих долги по налогам, на общую сумму более 274 млн руб.