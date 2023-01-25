Ремонт улицы Тополиной в Краснодаре завершат в этом году

Ремонт улицы Тополиной в Краснодаре планируют завершить в этом году. Работы ведутся в рамках программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» за счет средств дорожного фонда, сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонт улицы на участке от ул. Жигулевской до ул. Автомобильной длиной более 1,5 км начался в 2022 году. Сейчас переустраивают инженерные сети и обустраивают ливневку, которую проложат по улице Домбайской — на участке от ул. 1-го Мая до ул. Героев-Разведчиков.

«После ремонта вместо гравийной будет заасфальтированная двухполосная дорога, велодорожки, парковочные места. Что немаловажно — появится ливневка и канализационно-насосная станция»,— отметила и. о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.

Татьяна Ручкина

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