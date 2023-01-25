В Уфе устанавливают обстоятельства смерти мужчины при падении с Шумавцовского моста

Следственный отдел по Калининскому району Уфы проводит проверку по факту смерти 59-летнего мужчины из-за падения с Шумавцовского моста (Черниковский путепровод), сообщает пресс-служба СКР по Башкирии.

Несчастный случай произошел днем 23 января. Очевидцы вызвали скорую, но, несмотря на оказанную помощь, пострадавший скончался.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства смерти, причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Обстоятельства происшествия устанавливает и МВД по Башкирии. По предварительным данным, мужчина шел по тротуару моста из Черниковки в сторону микрорайона Сипайлово, сообщили в пресс-службе ведомства. Полиция просит очевидцев и владельцев автомобилей, имеющих записи видеорегистраторов, проезжавших с 13.00 по 14.00 часов и располагающих информацией, которая может установить обстоятельства происшествия, обратиться в ближайшее отделение полиции.

Майя Иванова

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