Пермский проектировщик вошел в состав комиссии по ПЗЗ

В состав пермской комиссии по землепользованию и застройке вошел проектировщик, владелец и гендиректор архитектурного бюро «ЛАД» Максим Моховиков. В комиссию господин Моховиков вступил от СРО Союз «Проектные организации Урала», в составе которого числится бюро «ЛАД». Максим Моховиков уже присутствовал на первом в этом году заседании комиссии по ПЗЗ. Известно, что из состава комиссии вышел сооснователь архитектурного бюро «Движение» Александр Сушков.

По сведениям Kartoteka.ru, Максим Моховиков с 2003 года является учредителем ООО «Ландшафт. Архитектура. Дизайн». Господин Моховиков возглавляет бюро «ЛАД» с 2016 года. В уставном капитале «ЛАД» Максиму Моховикову принадлежит 33%, остальные доли распределены между Еленой Моховиковой (34%) и Любовью Клайн (33%). Архитектурное бюро «ЛАД» работает с крупными пермскими девелоперами. Как указано на сайте общества, среди работ компании — проекты кварталов «Премьер» для ГК «ПМД», Smart City для Pan City Group, ЖК «Сага» для «Ярус групп» (Краснокамский ЖБК) и другие.