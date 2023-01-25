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Вынесен приговор избившему подростка из-за девушки жителю Пензы

В Пензе 20-летнмй жители осужден за умышленной причинение тяжкого вреда здоровью подростка. Об этом сообщает СУ СК.

Установлено, что вечером 18 августа 2022 года молодой человек находился в компании знакомых, в том числе 17-летнего потерпевшего, во дворе дома по улице Клары Цеткин. Он подошел к потерпевшему и нанес ему удары руками и ногой в область лица. Причиной побоев якобы стал конфликт из-за девушки, произошедший между ними несколькими днями ранее.

Юноше был причинен тяжкий вред здоровью.

Злоумышленник приговорен к двум годам колонии общего режима.

Марина Ковалева

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