«Билайн» подал иск к Центробанку

«Вымпелком» (бренд «Билайн») 13 января подал иск к Центробанку (ЦБ) в Арбитражный суд Москвы. Поводом стал один из пунктов разъяснений ЦБ об исполнении президентских указов по временному порядку исполнения обязательств по облигациям иностранных инвесторов. Предварительное заседание по делу назначили на 13 февраля, сообщают «Ведомости».

Согласно материалам дела, оператор просит признать недействительным п. 1.3 официальных разъяснений ЦБ, касающихся погашения облигаций зарубежных компаний их российскими «дочками». В этом пункте указано, что «обязательства, связанные с еврооблигациями, должны определяться в зависимости от характера отношений российского юрлица и иностранной организации, выпустившей еврооблигации».

«Вымпелком» также потребовал от суда принятия обеспечительных мер. Это означает, что оператор попросил до момента рассмотрения его заявления приостановить действие этого пункта ЦБ, причем не только для самой компании, но и для всех юрлиц, пояснил «Ведомостям» юрист. Представители оператора и ЦБ отказались комментировать иск.

Разъяснения ЦБ касаются указа Владимира Путина о мерах по обеспечению финансовой стабильности, он продлил его 23 ноября. Меры действуют до 31 декабря 2023 года и касаются валютного регулирования. В частности, российские юрлица и физлица не могут оплачивать доли в имуществе зарубежных юрлиц, а ЦБ определяет суммы операций по переводу денег иностранным компаниям и физлицам.

Лаура Кеффер